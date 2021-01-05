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    Gol düellosunda kazanan Konyaspor oldu

    Gol düellosunda kazanan Konyaspor oldu

    Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-3 mağlubiyetle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2021 - 20:59
    • Güncelleme : 05.01.2021 - 21:03
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    Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor, 4-3'lük skorla kazandı.

    7 GOLLÜ DÜELLO

    Konyaspor, 41. dakikada Erdon Daci ile öne geçti. Yan hakem önce ofsayt bayrağını kaldırsa da daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine gol geçerli sayıldı. Galatasaray, 45+2. dakikada Mbaye Diagne ile skoru eşitledi.

    Konyaspor'da Erdon Daci, ikinci yarının ilk dakikasında takımını ikinci kez öne geçiren golü attı. Galatasaray, yine Mbaye Diagne ile bu gole 77. dakikada penaltıdan cevap verdi. Diagne, bu penaltı golü öncesi kullandığı ilk penaltıda kaleci Sehic'e takıldı. Yan hakemin uyarısıyla Sehic'in vuruştan önce çizgiyi terk ettiği kararı verildi ve penaltı tekrar edildi.

    Gol düellosunda kazanan Konyaspor oldu #1

    Ev sahibi ekip, 82. dakikada Uğur Demirok'un penaltı golüyle tekrar öne geçti. Artem Kravets, 90+2. dakikada farkı ikiye çıkardı. Oğulcan Çağlayan, 90+4. dakikada farkı 1'e indirse de bu gol puan için yeterli olmadı.

    Galatasaray'a karşı 17 yıl 27 maçtır süren galibiyet hasretini bitiren Konyaspor, puanını 22'ye yükseltti. Galatasaray'ın ligde 3 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi ve 30 puanda kaldı.

    Gol düellosunda kazanan Konyaspor oldu #2

    Konyaspor, bu sezonun ilk yarısında İstanbul'un üç büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

    Yeşil beyazlı takım, ligde bir sonraki maçını 10 Ocak Pazar günü Karagümrük deplasmanında oynayacak. Galatasaray ise 9 Ocak Cumartesi akşamı Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

    Gol düellosunda kazanan Konyaspor oldu #3

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