Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük

Gol krallığı yarışında ilk 20'de yer alan futbolcuların 19'unun yabancı olması dikkat çekti. Listedeki tek Türk ise 8 gollü Adem Büyük.

Süper Lig'de 24 hafta geride kaldı...

Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, benzer bir kapışma da gol krallığı için sürüyor.

Hatayspor'un golcü futbolcusu Boupendza 17 golle zirvede yer alırken, onu 12'şer golle Beşiktaş'ın iki golcüsü Aboubakar ve Larin takip ediyor.

TEK TÜRK ADEM BÜYÜK

Yarışın en ilginç tarafı ise, sıralamadaki ilk 20 ismin 19'unun yabancı olması.

Attığı 8 golle 8. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, listedeki tek Türk konumunda.

Geçmiş yıllarda birçok kaliteli golcü çıkaran Türk futbolu, son yıllarda forvet yetiştme konusunda sınıfta kaldı.

Gol krallığı listesi şu şekilde:

1-Boupendza: 17 gol

2-Aboubakar: 12 gol

3-Larin: 12 gol

4-Maxim: 11 gol

5-Bakasetas: 9 gol

6-Rodallega: 9 gol

7-Diagne: 9 gol

8-Adem Büyük: 8 gol

9-Davidson: 8 gol

10-Skoda: 8 gol

11-Ndao: 7 gol

12-Kravets: 7 gol

13-Babacar: 7 gol

14-Paintsil: 7 gol

15-Diouf: 7 gol

16-Gradel: 7 gol

17-Cherif Ndiaye: 7 gol

18-Nwakaeme: 6 gol

19-Ekuban: 6 gol

20-Gulbrandsen: 6 gol



