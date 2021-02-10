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- Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük
Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük
- Haber Merkezi
- 10.02.2021 - 12:44
- Güncelleme : 10.02.2021 - 13:05
Süper Lig'de 24 hafta geride kaldı...
Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, benzer bir kapışma da gol krallığı için sürüyor.
Hatayspor'un golcü futbolcusu Boupendza 17 golle zirvede yer alırken, onu 12'şer golle Beşiktaş'ın iki golcüsü Aboubakar ve Larin takip ediyor.
TEK TÜRK ADEM BÜYÜK
Yarışın en ilginç tarafı ise, sıralamadaki ilk 20 ismin 19'unun yabancı olması.
Attığı 8 golle 8. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, listedeki tek Türk konumunda.
Geçmiş yıllarda birçok kaliteli golcü çıkaran Türk futbolu, son yıllarda forvet yetiştme konusunda sınıfta kaldı.
Gol krallığı listesi şu şekilde:
1-Boupendza: 17 gol
2-Aboubakar: 12 gol
3-Larin: 12 gol
4-Maxim: 11 gol
5-Bakasetas: 9 gol
6-Rodallega: 9 gol
7-Diagne: 9 gol
8-Adem Büyük: 8 gol
9-Davidson: 8 gol
10-Skoda: 8 gol
11-Ndao: 7 gol
12-Kravets: 7 gol
13-Babacar: 7 gol
14-Paintsil: 7 gol
15-Diouf: 7 gol
16-Gradel: 7 gol
17-Cherif Ndiaye: 7 gol
18-Nwakaeme: 6 gol
19-Ekuban: 6 gol
20-Gulbrandsen: 6 gol