Euro
8.5469
-0.28%
Dolar
7.0498
-0.27%
Altın
417.48
0.06%
Borsa
1.55
0.35%
Bitcoin
329.922
1.20%
EXEN Coin
16.21
2.59%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C
    Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük

    Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük

    Gol krallığı yarışında ilk 20'de yer alan futbolcuların 19'unun yabancı olması dikkat çekti. Listedeki tek Türk ise 8 gollü Adem Büyük.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2021 - 12:44
    • Güncelleme : 10.02.2021 - 13:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Süper Lig'de 24 hafta geride kaldı...

    Şampiyonluk yarışı nefesleri keserken, benzer bir kapışma da gol krallığı için sürüyor.

    Hatayspor'un golcü futbolcusu Boupendza 17 golle zirvede yer alırken, onu 12'şer golle Beşiktaş'ın iki golcüsü Aboubakar ve Larin takip ediyor.

    Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük #1

    TEK TÜRK ADEM BÜYÜK

    Yarışın en ilginç tarafı ise, sıralamadaki ilk 20 ismin 19'unun yabancı olması.

    Attığı 8 golle 8. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Adem Büyük, listedeki tek Türk konumunda.

    Geçmiş yıllarda birçok kaliteli golcü çıkaran Türk futbolu, son yıllarda forvet yetiştme konusunda sınıfta kaldı.

    Gol krallığı listesi şu şekilde:

    1-Boupendza: 17 gol
    2-Aboubakar: 12 gol
    3-Larin: 12 gol
    4-Maxim: 11 gol
    5-Bakasetas: 9 gol
    6-Rodallega: 9 gol
    7-Diagne: 9 gol
    8-Adem Büyük: 8 gol
    9-Davidson: 8 gol
    10-Skoda: 8 gol
    11-Ndao: 7 gol
    12-Kravets: 7 gol
    13-Babacar: 7 gol
    14-Paintsil: 7 gol
    15-Diouf: 7 gol
    16-Gradel: 7 gol
    17-Cherif Ndiaye: 7 gol
    18-Nwakaeme: 6 gol
    19-Ekuban: 6 gol
    20-Gulbrandsen: 6 gol

    Gol krallığı yarışındaki tek Türk: Adem Büyük #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir