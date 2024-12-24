Gol krallığında zirvede! Krzysztof Piatek, bu sezon 12. kez ağları sarstı

Haber Merkezi
Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelirken, rakibi ile 2-2 berabere kaldı.
Turuncu-lacivertlilerin golleri, Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek’ten geldi.
Piatek, mücadelenin 9. ve 42. dakikasında kazanılan penaltıları gole çevirdi.
PIATEK İLK SIRADA
Süper Lig’de gol krallığı yarışında bu sezon 12. gol sevincini yaşayan 29 yaşındaki futbolcu, 10 gollü Simon Banza, 9’ar golü bulunan Edin Dzeko, Ciro Immobile ve Victor Osimhen’in önünde ilk sırada bulunuyor.
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