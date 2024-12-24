Haberler



Futbol



Gol krallığında zirvede! Krzysztof Piatek, bu sezon 12. kez ağları sarstı

Gol krallığında zirvede! Krzysztof Piatek, bu sezon 12. kez ağları sarstı Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında attığı 2 golle birlikte bu sezon Süper Lig’de 12. golünü kaydetti. Böylelikle yıldız isim, gol krallığı yarışında en yakın rakibiyle arasındaki farkı 2 gole çıkardı.