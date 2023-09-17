Gol yağmuru yaşanan Alanyaspor-Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı

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Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı.
Müsabakada ev sahibi ekip 3-1'lik üstünlük elde etti ama maçı bırakmayan konuk takım skoru 3-3 yaptı.
Karşılaşma bu skorla son buldu.
Alanyaspor'un gollerini 18'de Cordova, 24 ve 51'de Novais atarken Kasımpaşa'nın sayılarını 45+2'de Fall, 79'da Aytaç Kara ve 87'de Ben Ouanes kaydetti.
Haftaya rakip Fenerbahçe
Bu sonuçlar puanını 7'ye yükselten Alanyaspor, gelecek maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Puanını 6 yapan Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.