Gol yağmuru yaşanan Alanyaspor-Kasımpaşa maçında kazanan çıkmadı Süper Lig'in 5. haftasındaki mücadelede Alanyaspor, üstünlüğünü koruyamadı ve konuk ettiği Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

ensonhaber.com Alanyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Müsabakada ev sahibi ekip 3-1'lik üstünlük elde etti ama maçı bırakmayan konuk takım skoru 3-3 yaptı. Karşılaşma bu skorla son buldu. Alanyaspor'un gollerini 18'de Cordova, 24 ve 51'de Novais atarken Kasımpaşa'nın sayılarını 45+2'de Fall, 79'da Aytaç Kara ve 87'de Ben Ouanes kaydetti. Haftaya rakip Fenerbahçe Bu sonuçlar puanını 7'ye yükselten Alanyaspor, gelecek maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Puanını 6 yapan Kasımpaşa ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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