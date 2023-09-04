Gol yağmuru yaşanan Hatayspor-Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı

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Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin'de karşı karşıya geldi.
Gol yağmuruna sahne olan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Ev sahibinin gollerini 53. ve penaltıdan 73. dakikalarda Carlos Strandberg ile 75. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti.
Konuk takımın sayıları 40. dakikada Cherif Ndiaye, 84. dakikada Andrew Gravillon ve 89. dakikada Nani'den geldi.
Bu sonuçla puanı 6'ya yükselen Hatayspor önümüzdeki maçta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.
Puanını 5 yapan Adana Demirspor ise Pendikspor'u ağırlayacak.