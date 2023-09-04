Gol yağmuru yaşanan Hatayspor-Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı
ensonhaber.com

Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Adana Demirspor, Mersin'de karşı karşıya geldi.

Gol yağmuruna sahne olan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Ev sahibinin gollerini 53. ve penaltıdan 73. dakikalarda Carlos Strandberg ile 75. dakikada Fisayo Dele-Bashiru kaydetti.

Konuk takımın sayıları 40. dakikada Cherif Ndiaye, 84. dakikada Andrew Gravillon ve 89. dakikada Nani'den geldi.

Gol yağmuru yaşanan Hatayspor-Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı

Bu sonuçla puanı 6'ya yükselen Hatayspor önümüzdeki maçta Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Puanını 5 yapan ise Pendikspor'u ağırlayacak.