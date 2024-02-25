Gollerine devam ediyor! Semih Kılıçsoy, İstanbulspor'a da attı

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Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılarda son haftaların formda ismi Semih Kılıçsoy, mücadelenin 23. dakikasında Cenk Tosun’un asistinde kaydettiği golle bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 9’a yükseltti.

Bu maçta da golünü kaydetti

Trabzonspor ve Rizespor filelerini havalandıran 18 yaşındaki santrfor, Hatayspor, Kasımpaşa, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve İstanbulspor’a karşı ise 1’er gol atma başarısı gösterdi.

Müsabakaya 11’de başlayan Semih Kılıçsoy, maçın 77. dakikasında yerini Vincent Aboubakar’a bıraktı.

Semih Kılıçsoy, İstanbulspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

"Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum"

Genç oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Çok çalışıyorum, karşılığını alıyorum, gol atıyorum. Çok mutluyum. Cenk Ağabey ile oynamak benim için ayrı bir şey zaten. Aramızda çok iyi bir bağ var. Benim için büyük bir ağabey. Beraber oynadığımız her anın tadını çıkarıyorum. Çok yardımcı oluyor bana.