Golü ağabeyine adayan Hasan Kılıç, PFDK'ya sevk edildi

Samsunspor'un deneyimli ismi Hasan Kılıç, attığı penaltı golünün ardından vefat eden ağabeyini anan bir tişört göstermişti. Kılıç'ın, bu hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi ise tepki çekti.

Samsunspor'un deneyimli ismi Hasan Kılıç, Ümraniyespor maçının 86. dakikasında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getirdi.

GOLÜ ÖLEN AĞABEYİNE ADAMIŞTI

29 yaşındaki futbolcu, golü attıktan sonra formasını çıkararak hayatını kaybeden ağabeyini anan bir tişört göstermişti.

"Unutulmadın, unutulmayacaksın canım abim" yazısı TFF'nin de gündemine geldi ve Hasan Kılıç "Talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi gereğince işlem yapılan Kılıç için sosyal medya kullanıcıları da Federasyonu topa tuttu. Duygusal bir anın PFDK'ya sevk edilmesi "Vicdansızlık" olarak ifade edilirken, Disiplin Kurulu'ndan nasıl bir sonuç çıkacağı da merak konusu oldu.

SPORTİF EKİPMAN TALİMATI 6/3. MADDE NE DİYOR?

"Futbolcuların sportif ekipmanları içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan bulundurulması veya sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler saklanması, bulundurulması ya da kullanılması yasaktır."

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

