Euro
10.3583
0.81%
Dolar
8.9514
0.86%
Altın
505.74
1.01%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
482.289
0.94%
EXEN Coin
20.58
-0.81%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C
    Golü ağabeyine adayan Hasan Kılıç, PFDK'ya sevk edildi

    Golü ağabeyine adayan Hasan Kılıç, PFDK'ya sevk edildi

    Samsunspor'un deneyimli ismi Hasan Kılıç, attığı penaltı golünün ardından vefat eden ağabeyini anan bir tişört göstermişti. Kılıç'ın, bu hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesi ise tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Samsunspor'un deneyimli ismi Hasan Kılıç, Ümraniyespor maçının 86. dakikasında attığı penaltı golüyle takımına 1 puanı getirdi.

    GOLÜ ÖLEN AĞABEYİNE ADAMIŞTI

    29 yaşındaki futbolcu, golü attıktan sonra formasını çıkararak hayatını kaybeden ağabeyini anan bir tişört göstermişti.

    "Unutulmadın, unutulmayacaksın canım abim" yazısı TFF'nin de gündemine geldi ve Hasan Kılıç "Talimatlara aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

    Golü ağabeyine adayan Hasan Kılıç, PFDK ya sevk edildi #1

    FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi gereğince işlem yapılan Kılıç için sosyal medya kullanıcıları da Federasyonu topa tuttu. Duygusal bir anın PFDK'ya sevk edilmesi "Vicdansızlık" olarak ifade edilirken, Disiplin Kurulu'ndan nasıl bir sonuç çıkacağı da merak konusu oldu.

    Golü ağabeyine adayan Hasan Kılıç, PFDK ya sevk edildi #2

    SPORTİF EKİPMAN TALİMATI 6/3. MADDE NE DİYOR?

    "Futbolcuların sportif ekipmanları içine giyecekleri giysilerde reklam ya da slogan bulundurulması veya sportif ekipmanlarında gösteri amaçlı malzemeler saklanması, bulundurulması ya da kullanılması yasaktır."

    Golü ağabeyine adayan Hasan Kılıç, PFDK ya sevk edildi #3

    TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

    "YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü futbolcusu HASAN KILIÇ'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir