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    Gomis: Bu Galatasaray hasta! Aslan hasta

    Galatasaray'da geri dönen Bafetimbi Gomis, Yukatel Kayserispor karşılaşmasının ardından görüşlerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.02.2022 - 23:24
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    Gomis: Bu Galatasaray hasta! Aslan hasta

    Beraberlikle ilgili açıklama yapan Fransız futbolcu "Mutlu değiliz. Taraftar bizi çok destekledi ama kazanamadık." dedi.

    "GALATASARY BÜYÜK BİR KULÜPTÜR. BAZEN OLMAYINCA OLMUYOR"

    Bafetimbi Gomis ayrıca "Karşımızdaki Galatasaray hasta bir aslan. Galatasaray büyük bir kulüptür. Bazen olmayınca olmuyor. Son 2 maçta 2 beraberlik aldık ama takımda bir ilerleme var. Takım daha iyi, daha agresif. Kazanmayı istiyoruz. Bugün kazanamadık ama gelecek haftalarda daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

    Gomis: Bu Galatasaray hasta! Aslan hasta #1


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