Gomis: Gollerim Galatasaray aşıkları için

Galatasaray'ın Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta penaltıdan iki gol atan Bafetimbi Gomis, gollerini sarı kırmızı taraftarlara armağan etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'yi yoğun tempolu ve 4 penaltılı karşılaşmada 3-2 yenerek düşme hattından biraz daha uzaklaştı.

"TAKIM OYUNUNU İYİ OYNADIK"

Göztepe maçında 2 gole imza atan Bafetimbi Gomis, "İyi hissediyorum. Bu akşam takım oyununu iyi oynadık. 1-2 haftadır iyi gidiyorduk, her şey mükemmel olmasa da bugün yapabileceklerimizi kanıtladık" dedi.

"GALATASARAY AŞIKLARI İÇİN GOLLERİMİ ATTIM"

"Aldığımız galibiyeti Omar Elabdellaoui'ye armağan ediyorum" diyen Gomis, "Çok zor süreç geçti. Omar, bu maçın kahramanı. Takım arkadaşları olarak ona yardım etmeye çalışıyoruz. İkinci olarak Galatasaray aşıkları için gollerimi attım. Türkiye'nin en büyük kulübü olan Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımak istiyoruz. Başkanımıza, yöneticilerimize, herkese bu golleri armağan ediyorum" ifadelerini kullandı.