Gomis: Kontratımın uzatılmasını hak etmiştim

Bafetimbi Gomis, Türkiye’de iyi hissettim. Burada futbolu bırakmak istedim. Ama ne yazık ki yöneticiler sözleşmemi yenilemek istemedi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, yayıncı kuruluşa konuk oldu.

"Galatasaray taraftarını özlüyor musun?" sorusuna Bafetimbi Gomis, "Fazlasıyla... Galatasaray'daki maç gecelerini ve taraftarın benim için hazırladığı besteleri asla unutmayacağım. Kulüpten ayrıldığım zaman artık Galatasaray taraftarı oldum. Evet, çok fazla özlüyorum." dedi.

“FATİH TERİM BÜYÜK BİR TECRÜBE”

Gomis açıklamalarında, “Fatih Terim büyük bir tecrübe ve ligi çok iyi tanıyan bir teknik adam. Üzerimizde büyük baskı hissettiğimiz son anlarda, son maçta soğukkanlılığıyla bize güven verdi ve tecrübesiyle o zor anları kolaylaştırdı.

Taraftarlarla aramızda çok güçlü bir birliktelik vardı. Oyuncular arasında da çok iyi bir etkileşim ve dayanışma vardı. Kaptan Selçuk gibi takımı bir arada tutan önemli oyuncular vardı.





“YÖNETİCİLER SÖZLEŞMEMİ YENİLEMEDİ”

Türkiye’de iyi hissettim. Burada futbolu bırakmak istedim. Ama ne yazık ki yöneticiler sözleşmemi yenilemek istemedi. Kulübün finansal yapısından bahsettiler. Her zaman kalbiyle oynayan bir oyuncuyum. Taraftarlar beni sevdi. Kontratımın uzatılmasını hak etmiştim.

Belki de çok yaşlı olduğumu düşündüler. Belli bir yaşım vardı ama aradan geçen 3 yılın ardından genel tablo ortada, Bafe gollerine devam ediyor. Suudi Arabistan'da, Al-Hilal'de hedefleri olan ve bana güvenen yöneticilerle karşılaştım.





“SÜPER LİG’İ HER HAFTA TAKİP EDİYORUM”

Süper Lig'i her hafta takip ediyorum. Galatasaray şampiyonluğa ulaşamadı. Şampiyonluğu Beşiktaş hak etti. Ghezzal çok iyi oynadı. Galatasaray için imkansız diye bir şey yoktur. Ayağa kalkacaklarına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.