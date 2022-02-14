Gomis, Okan Buruk'u takibe aldı

Galatasaray, beklediği verimi alamadığı Torrent ile yollarını ayırmayı planlıyor. İspanyol teknik adamın yerine kimin geleceği tartışılırken, Gomis sosyal medya hesabından Okan Buruk'u takip etti.

Fatih Terim yönetiminde sezona kötü başlayan ve ardından Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent ile anlaştı. İspanyol teknik adam, sarı-kırmızılıların başında çıktığı ilk üç maçı kaybederken Alanyaspor ve Kayserispor maçlarında da birer puanla yetindi.

Torrent'in performansı beklentilerin uzağında kalırken, yerine gelecek isim şimdiden tartışma konusu oldu. Gelen bilgilere göre; Torrent döneminden sonra ilk aday Okan Buruk. Buruk konusunda olumsuz bir durum olursa Bülent Korkmaz da diğer seçenek olarak görülüyor.

“GALATASARAY BU DURUMU HAK ETMİYOR”

Buruk, son karşılaşma sonrası Galatasaray'a yeşil ışık yakmış, "Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Galatasaray ile kimse alay edemez. Görev verildiği takdirde bu yükün altına girmeye hazırım. Haber bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

GOMIS TAKİBE ALDI

Sarı-kırmızılıların Senegal asıllı Fransız golcüsü Gomis, bu açıklamaların ardından Instagram'da Okan Buruk'u takibe aldı.

Devre arasında Galatasaray'a imza atan ve 3.5 yılın ardından ilk kez Kayserispor maçıyla formasına kavuşan Gomis'in bu hamlesi, 'Galatasaray, Okan Hoca ile anlaştı' şeklinde yorumlandı.

Bazı taraftarlar ise Gomis'in Buruk'u uzun zaman önce takibe aldığını, bunun yeni bir durum olmadığını ifade etti.