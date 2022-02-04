Gomis: Sorunlu bir takıma geliyorum

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Bafetimbi Gomis, "Şu anda sorunlu bir takıma geliyorum ve bu bir risk." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, bugün Antalya'da düzenlenen antrenmanda ilk kez takımla çalışmalara başladı.

Gomis, antrenmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecine ve bu sezonki hedefine değinen Gomis, çarpıcı ifadeleri kullandı.

"GALATASARAY BENİM EVİM"

36 yaşındaki forvet açıklamalarında, "Türkiye'de olduğum için çok mutluyum. Arabistan'da da mutluydum, orada kazabileceğim her şeyi kazandım. Değişiklik istedim ve Galatasaray'ı tercih ettim. Türkiye'de beni sadece Galatasaray kendisine çekebilirdi. Ailem, beni yardım için geri çağırıyordu ve ben de ailemin yardımına koştum. Elimizden gelenin en iyisini yapıp iyi bir noktaya geleceğiz. Türkiye ve Galatasaray benim evim.

Hem Türkiye'yi, hem Galatasaray'ı evim gibi görüyorum. Kulüp tarafından aranınca çok mutlu oldum. Diğier tüm teklifleri aynı gün kabul edemeyeceğimi belirttim. Galatasaray aradığında sözleşmeme dair en ufak bir şey de konuşmadık.





"SORUNLU BİR TAKIMA GELİYORUM"

Geri gelişim, riskli bir durum. Buradan şampiyon bir takımın parçası ve gol kralı olarak ayrıldım. Şu anda sorunlu bir takıma geliyorum ve bu bir risk. Galatasaray, Türkiye ve Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri ve buraya geldiğim için gururluyum.





"GALATASARAY'IN YERİ BİRİNCİ SIRADIR"

Takıma yeni geldim ancak gördüğüm kadarıyla genç oyuncular takımın puan tablosunda bulunduğu konumdan rahatsız. Galatasaray'da 2. sırada olsanız bile, orası sizin yeriniz değildir.

Galatasaray'ın yeri, 1. sıradır. Sadece benimle değil, tüm takım olarak katkı vererek üst seviyeye çıkabileceğiz. İstanbul'a döndüğümüzde, tüm takımı yemeğe çıkarmayı düşünüyorum.

Hiçbir oyuncu Galatasaray'dan büyük değil. Hepimiz gelip geçiciyiz, devam edecek tek şey Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.