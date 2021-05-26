Gomis: Türkiye’nin en iyi kulübünde oynadım

Al Hilal kulübünden ayrılığı söz konusu olan Galatasaray’ın eski yıldızı Gomis, açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan takımlarından Al Hilal, geçtiğimiz günlerde şampiyonluğunu ilan etmişti. Şampiyonlukta büyük payı olan Bafetimbi Gomis'in Al Hilal'den ayrılacağı iddia ediliyor.

Al Hilal’den ayrılacağı iddia edilen Gomis, şampiyonluk sonrasında yaptığı açıklamalarda Galatasaray’a da yer verdi.

“TÜRKİYE'NİN EN İYİ KULÜBÜNDE OYNADIM”

Kariyerinde formasını giydiği kulüpler için gurur duyduğunu belirten Gomis, “Ben tutkulu bir oyuncuyum. Fransa’nın, Türkiye’nin ve Suudi Arabistan’ın en iyi kulüplerinde oynadım. Bu yüzden kendimi şanslı ve gururlu hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

29 GOL 5 ASİST YAPMIŞTI

2018 yılında Galatasaray’dan, Al Hilal’e 6 milyon euroya transfer olan Gomis, Galatasaray’da çıktığı 34 maçta 29 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti. Al Hilal’de ise 121 maçta görev alan Gomis, 92 gol kaydetti ve 14 asist yaptı.