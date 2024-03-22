Görenler tanıyamıyor! Mesut Özil'in son hali şaşırttı Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan dünya yıldızı Mesut Özil'in kaslı hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl futbol sahalarına veda eden Mesut Özil'in, son dönemlerde sosyal medyada paylaştığı kaslı görüntüsü, hayranlarını oldukça şaşırttı.

Özil'in geçmişteki zayıf imajının aksine, son paylaşımlarında görülen daha iri ve kaslı vücut yapısı, takipçiler arasında büyük bir merak uyandırdı.

Özellikle futbol kariyerinde alışkın olduğumuz zarif ve teknik futbolcu imajından uzaklaşarak kaslı bir yapıya sahip olması, pek çok kişinin dikkatini çekti ve çeşitli yorumlara neden oldu.

"Ne oldu sana Mesut?"

Özil'in son paylaşımlarına gelen yorumlar arasında, "Ne olmuş sana Mesut?", "Böyle görünce tanıyamadık seni!", "Güçlü bir görünüme bürünmüşsün, ne yaptın?" gibi ifadeler öne çıktı.

Bu beklenmedik fiziksel değişim, geniş kitleler arasında tartışma ve spekülasyonlara yol açarak, Özil'in neden bu yönde bir değişim yaşadığına dair çeşitli teorilerin ortaya atılmasına sebep oldu.