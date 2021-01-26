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    Görkem Can, Denizlispor'da

    Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ı renklerine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 15:55
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 16:27
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    Görkem Can, Denizlispor'da

    Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile sözleşme imzaladı.

    2.5 YILLIK İMZA

    Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi

    Görkem Can, yeşil-siyahlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya imza attı.

    Görkem Can, Denizlispor da #1

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