Görkem Can, Denizlispor'da

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can'ı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Görkem Can ile sözleşme imzaladı.

2.5 YILLIK İMZA

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Hollanda ekiplerinden Groningen forması giyen Can için Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi

Görkem Can, yeşil-siyahlı kulüple 2.5 yıllık anlaşmaya imza attı.



