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Haber Merkezi

Bulgaristan liginde yaşanan bir olay, hem görenleri şaşkına çevirdi hem de dünya kamuoyunda gündem oldu.

Bulgaristan kulübü Arda Kardzhali, pazar günü Levski Sofya ile oynanan karşılaşma öncesinde eski futbolcusu Petko Ganchev'in hayatını kaybettiği gerekçesiyle bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

YAŞAYAN FUTBOLCU İÇİN SAYGI DURUŞU YAPTILAR

Ancak maç bitmeden Arda Kardzhali, olayın yanlış bir anlaşılmadan kaynaklandığını açıklayıp özür diledi.

Kulüpten yapılan paylaşımda, "PFC Arda yönetimi, kulübün yanlış bir bilgi almasından dolayı Petko Ganchev ve ailesinden büyük bir özür diliyor. Petko Ganchev'e sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ganchev ise Bulgaristan basınına yaptığı açıklamada, kulüp yetkililerinin kendisini arayarak özür dilediğini söyledi.

"TELEVİZYONDA ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDULAR"

Konuyla ilgili Ganchev, "Eve doğru giderken telefonum birden fazla kez çalmaya başladı. Evimizin önüne park ettim ve eşim beni ağlayarak karşıladı. 'Petko, televizyonda öldüğünü duyurdular.' dedi. Bana ne anlattığını anlayamadım." açıklamasında bulundu.

Öte yandan futbol dünyasında daha önce birçok ilginç olay yaşanmış olsa da, ölü sanılarak saygı duruşunda bulunulan bir futbolcunun hayatta olduğunun maç sırasında öğrenilmesi, tarihe geçen bir skandal olarak kayıtlara geçti.