Gözden çıkarılan Samet Akaydin'e umut ışığı! Karar verildi Fenerbahçe'nin deneyimli savunmacısı Samet Akaydin'in takımdan ayrılması bekleniyordu. 29 yaşındaki stoper, Luan Peres'in sakatlığı nedeniyle takımda kalacak.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki stoperi Samet Akaydin, teknik direktör İsmail Kartal'dan lig maçlarında forma bekliyor.

Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer olan ancak; şu ana kadar bekleneni veremeyen Samet Akaydın, UEFA listesine adı yazılmayan isimlerden biri olmuştu. Ameliyat olması beklenen Luan Peres'in sözleşmesinin dondurulmasına karar veren sarı-lacivertlilerden, Samet Akaydın'la da yola devam kararı çıktı.

29 yaşındaki futbolcu, teknik direktör İsmail Kartal'dan lig maçlarında forma bekliyor. Ektra çalışmalar yaptığı öğrenilen futbolcu, aynı mevkide Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alexander Djiku gibi isimlerle rekabet edecek.

2026'ya kadar takımda

Kanarya'nın 1.90 boyundaki sağ ayaklı stoperinin kontratı 30 Haziran 2026'da sona erecek.