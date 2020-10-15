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    Gözlemciyle yemeğe giden Fırat Aydınus'a soruşturma

    Gözlemciyle yemeğe giden Fırat Aydınus'a soruşturma

    MHK, Gaziantep-Trabzonspor maçı öncesi bir restoranda masasına isminin yazılı olduğu tatlı tepsisi gelen Fırat Aydınus ve maçın gözlemcisi Yunus Yıldırım hakkında soruşturma kararı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 17:37
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    Merkez Hakem Kurulu (MHK), Gaziantep FK-Trabzonspor maçından sonra karşılaşmanın gözlemcisi Yunus Yıldırım ile bir restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri sosyal medyaya düşen hakem Fırat Aydınus hakkında soruşturma başlattı.

    Gözlemciyle yemeğe giden Fırat Aydınus a soruşturma #1

    MHK SAVUNMA İSTEDİ

    MHK, Aydınus ile birlikte gözlemcisi Yıldırım’dan da savunma istedi.

    Söz konusu maçta ev sahibi takım lehine verdiği penaltı kararı nedeniyle Trabzonspor’un hedefi haline gelen Aydınus hakkında, Disiplin Talimatı’nın “Talimatlara aykırı hareket” 46. maddeye göre işlem yapılacağı ve 1-2 hafta arası ceza almasının söz konusu olacağı bildirildi. Aynı cezanın Yıldırım’a da uygulanacağı kaydedildi.

    TFF Sağlık Kurulu’nun yayınladığı Covid-19 talimatında gözlemcilere koronavirüs testi yaptırılmadığı, dolayısıyla Yunus Yıldırım’ın hakem ekibi ile bir arada bulunmasının aykırılık teşkil ettiği saptanırken, konuyla ilgili kendilerinden savunma yapmaları talep edildi.

    Gözlemciyle yemeğe giden Fırat Aydınus a soruşturma #2

    GAZİANTEP İL HAKEM KURULU BAŞKANI'NA DA SORUŞTURMA

    Aydınus ve Yıldırım’ın savunmaları dün MHK’ye, oradan da TFF Hukuk Müşavirliği’ne gönderildi. Müfettişler savunmaları inceledikten sonra ikili hakkındaki dosyaları Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edecek.

    Tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesi beklenen Aydınus ve Yıldırım’ın dışında, yemeği organize ettiği belirtilen Gaziantep İl Hakem Kurulu Başkanı hakkında da soruşturma başlatılacağı öğrenildi.

    GÖZLEMCİLERE DE KORONA TESTİ YAPILACAK

    Öte yandan, yaşanan yemek olayından sonra MHK’nin Süper Lig gözlemcilerine de koronavirüs testi yapılması konusunu da gündemine aldığı bildirildi.

    Gözlemciyle yemeğe giden Fırat Aydınus a soruşturma #3

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