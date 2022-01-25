Gözler bu maçta! Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gözler bu maçta! Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun takımı Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 24. haftasında dikkatleri çeken ve herkesin takip ettiği bir maç ekranlara gelecek.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile şampiyonluğu kıl payı kaçıran ve Başakşehir'in başında rüzgar gibi esen Emre Belözoğlu, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geliyor.

Ali Koç yollarını ayırdığı Emre Belözoğlu nedeniyle sık sık tepki çekerken, Başakşehir arasında oynanacak maçı kimin kazanacağı şimdiden merak konusu oldu.

Bu maçtan Fenerbahçe mutlak 3 puanla ayrılmak ve İsmail Kartal yönetiminde çıkışa geçmek istiyor.

Başakşehir iki maçtır takılmasına rağmen, Emre Belözoğlu'nun bu maçta elinin daha güçlü olduğu düşünülüyor.

Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SATA KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe -Başakşehir maçı 5 Şubat 2022 Cumartesi günü, saat 19:00'da oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşma, Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Herkesin takip etmek istediği bu mücadele, beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.

ALTAY DÖNEBİLİR, NOVAK YOK

Fenerbahçe'de sakatlandığı için oynayamayan Altay'ın takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi. Verilen 1 haftalık arada takımla çalışmalara başlaması beklenen Altay, geri dönebilir. Ancak sakatlığı devam eden ve tedavisi süren Novak'ın oynaması beklenmiyor.

SÜPER LİG 24. HAFTA FİKSTÜRÜ