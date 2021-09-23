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Göztepe, 14 maçtır gol yemekten kurtulamıyor

Göztepe, 14 maçtır gol yemekten kurtulamıyor

Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup olan Göztepe, ligde çıktığı son 14 karşılaşmada da kalesinde gol gördü.