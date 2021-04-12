Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

Göztepe, 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını istemesinin ardından birçok kulüp, 1959 öncesinde kazandıkları kupaların şampiyonluk olarak sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurular yapmaya başladı.

İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için TFF'ye başvurdu.

RESMİ DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

Şampiyonluğun tescilli için sarı-kırmızılı yönetimin, TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi.

1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göztepe, kupaya uzanmıştı.



