Euro
9.7239
0.07%
Dolar
8.1555
0.07%
Altın
453.81
-0.05%
Borsa
1.376
-1.24%
Bitcoin
488.203
-1.06%
EXEN Coin
23.60
1.24%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

    Göztepe, 1950 yılında elde ettiği şampiyonluğun tescili için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 14:08
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 14:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF'ye başvurdu

    Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklarını istemesinin ardından birçok kulüp, 1959 öncesinde kazandıkları kupaların şampiyonluk olarak sayılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurular yapmaya başladı.

    İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, 1950 yılında oynanan milli ligde elde ettiği şampiyonluğun tescili için TFF'ye başvurdu.

    RESMİ DİLEKÇE GÖNDERİLDİ

    Şampiyonluğun tescilli için sarı-kırmızılı yönetimin, TFF'ye resmi dilekçe gönderdiği öğrenildi.

    1950 yılında İzmir'de düzenlenen turnuvada Beşiktaş'ı ve Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan Göztepe, kupaya uzanmıştı.

    Göztepe, 1950 yılındaki şampiyonluğu için TFF ye başvurdu #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir