Göztepe 8'de 5 yaparsa Süper Lig'e yükselecek 1. Lig'de 2. sırada yer alan ve en yakın rakibine 10 puan fark atan Göztepe, kalan 8 maçın 5'ini kazanırsa diğer takımların alacağı sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.

DHA

1'inci Lig'de 55 puanla 2'nci sırada yer alıp Süper Lig'e koşan Göztepe, Türkiye liglerinde ikinci yarıda en fazla puan toplayan 3'üncü takım oldu.

Süper Lig yolunda bitime 8 maç kala en yakın rakibi Kocaelispor'un 10 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılar sezonun ikinci yarısında 23 puan aldı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 34 puanı hanesine yazdırırken, Fenerbahçe 32 puanı cebine koydu. Diğer Süper Lig temsilcisi Başakşehir de ikinci yarıda Göztepe gibi 23 puan topladı.

Göztepe, ligin ikinci yarısında kaybetmedi

Sezonun ikinci yarısında 9 maça çıkan Göztepe 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek hiç yenilmedi.

Geride kalan müsabakalarda sadece Çorum FK ve Manisa FK ile berabere kalan Göztepe, Sakaryaspor, Ümraniyespor, Altay, Bandırmaspor, Adanaspor, Boluspor ve Şanlıurfaspor maçlarını kazandı.

8 maçın 5'ini kazanırsa Süper Lig'de

2 sene sonra Süper Lig'e dönmeye çok yaklaşan İzmir temsilcisi, kalan 8 maçın 5'ini kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın mutlu sona ulaşacak.

Bu hafta sonu evinde Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Göztepe daha sonra Kocaelispor (D), Erzurumspor FK, Tuzlaspor (D), Giresunspor (D), Gençlerbirliği, Eyüpspor (D) ve Bodrum FK ile korşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)