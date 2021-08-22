Euro
9.9396
-0.33%
Dolar
8.4846
-0.26%
Altın
486.04
0.02%
Borsa
1.445
0.33%
Bitcoin
417.883
1.03%
EXEN Coin
26.72
0.07%
27ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 27 C

    Göztepe, Abdulkadir Parmak'ı istiyor

    Yapılan transferlerin ardından kadroya girme şansı iyice azalan Abdulkadir Parmak'a son olarak Göztepe talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2021 - 10:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göztepe, Abdulkadir Parmak'ı istiyor

    Dorukhan ve Siopis transferlerinin ardından Trabzonspor ’da Abdulkadir Parmak’ın forma bulma şansı iyice azalırken, Anadolu kulüplerinden tekrar teklifler gelmeye başladı.

    AVCI 'KALSIN' DİYOR

    Özellikle Göztepe ’nin bu transferde çok ısrarcı olduğu belirtildi. Daha önce Adana Demirspor’la adı anılan Parmak, yönetimin kararına göre hareket edecek.

    Teknik direktör Abdullah Avcı ise yerli oyuncu olması nedeniyle Parmak’ı şimdilik kadroda tutmayı düşünüyor.

    Göztepe, Abdulkadir Parmak ı istiyor #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir