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Göztepe, Abdulkadir Parmak'ı istiyor
Yapılan transferlerin ardından kadroya girme şansı iyice azalan Abdulkadir Parmak'a son olarak Göztepe talip oldu.
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 10:06
Dorukhan ve Siopis transferlerinin ardından Trabzonspor ’da Abdulkadir Parmak’ın forma bulma şansı iyice azalırken, Anadolu kulüplerinden tekrar teklifler gelmeye başladı.
AVCI 'KALSIN' DİYOR
Özellikle Göztepe ’nin bu transferde çok ısrarcı olduğu belirtildi. Daha önce Adana Demirspor’la adı anılan Parmak, yönetimin kararına göre hareket edecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı ise yerli oyuncu olması nedeniyle Parmak’ı şimdilik kadroda tutmayı düşünüyor.