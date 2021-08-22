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Göztepe, Abdulkadir Parmak'ı istiyor

Göztepe, Abdulkadir Parmak'ı istiyor

Yapılan transferlerin ardından kadroya girme şansı iyice azalan Abdulkadir Parmak'a son olarak Göztepe talip oldu.