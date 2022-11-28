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    Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı

    Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı

    Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylardan birçok insan gibi çocuklar da etkilendi. Tribünlerde fotoğraflanan iki çocuğun yaşadığı travma gözler önüne serildi.
    • 28.11.2022 - 15:52
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    Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında gündem olan Spor Toto 1'inci Lig'deki Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarda tribündeki 2 küçük çocuk dehşetin ortasında kaldı.

    Gürsel Aksel Stadı'nda aileleriyle birlikte maça gelip maraton tribünde genellikle ailelerin yer aldığı, tam da Altay tribününden atılan işaret fişeğiyle yüzünden yaralanan Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'ın yanı başında bulunan 2 küçük çocuk, büyük korku yaşadı.

    Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı #1

    2 çocuk travma yaşadı

    İşaret fişeğinin ateşlenip Çakır'a isabet etmesinin ardından tribünler karışırken, 2 çocuk olayların tam da ortasında travma yaşadı.

    Çocuklardan büyük olanı, talihsiz taraftarın kanlar içinde yerde kaldığı görüntüleri görmemesi için kardeşinin gözünü eliyle kapatmaya çalıştı. Çocuklar, bu esnada tribünlerde karşılıklı atılan yabancı maddelerden de korunmaya çalıştı.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı - HABERİ

    Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı #2

    İzmir Valiliği'nden Göztepe - Altay maçı açıklaması - HABERİ

    Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı #3


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