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Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı

Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı

Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylardan birçok insan gibi çocuklar da etkilendi. Tribünlerde fotoğraflanan iki çocuğun yaşadığı travma gözler önüne serildi.