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- Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı
Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı
- 27.11.2022 - 21:19
- Güncelleme : 27.11.2022 - 21:48
Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi.
İzmir derbisi, futbol ile değil yaşanan "fair-play" dışı olaylarla hafızalara kazındı.
Fişekler fırlatıldı
Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlattı.
Fişek bir süre yanmaya devam ederken taraftarlar, fişeği uzaklaştırdı.
Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Karşılaşma, 22'nci dakikada durdu.
Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı
Köşe vuruşu bayrağının direği kalecinin kafasına vuruldu
Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.
Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, hastaneye kaldırıldı.
3 yaralı
Olayların eksik olmadığı maçta, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Maç tatil edildi
Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.
Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan, müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.