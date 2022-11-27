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    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı

    Göztepe-Altay derbisi, yaşananılan olaylarla konuşulurken Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Taraftarlar, fişeği bir süre sonra uzaklaştırdı.
    • 27.11.2022 - 21:19
    • Güncelleme : 27.11.2022 - 21:48
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    Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında, Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi.

    İzmir derbisi, futbol ile değil yaşanan "fair-play" dışı olaylarla hafızalara kazındı.

    Fişekler fırlatıldı

    Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay taraftarları, 19. dakikada Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek fırlattı.

    Fişek bir süre yanmaya devam ederken taraftarlar, fişeği uzaklaştırdı.

    Bu sırada yaralanan taraftar olduğu bilgisi üzerine 2 ambulans sahaya girdi. Karşılaşma, 22'nci dakikada durdu.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı

    Köşe vuruşu bayrağının direği kalecinin kafasına vuruldu

    Bir Göztepe taraftarı, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu.

    Yabancı maddeden etkilenenlerin yanı sıra Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, hastaneye kaldırıldı.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı #1

    3 yaralı

    Olayların eksik olmadığı maçta, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

    Maç tatil edildi

    Hakem Emre Kargın'ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

    Yaklaşık 25 dakika beklemenin ardından stattan, müsabakanın tatil edildiği bilgisi ilan edildi.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı #2

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı #3

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı #4

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    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı #7


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