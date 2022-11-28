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    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an

    1. Lig'de oynanan Göztepe - Altay maçında çıkan olaylar spor camiasını şoka uğrattı. Altay tribünlerinden rakip tribünlere atılan fişeklerin stada nasıl sokulduğu güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 28.11.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 16:38
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    İzmir derbisinde çıkan olaylardan dolayı yarıda kalan Göztepe-Altay maçında bir kişinin yaralanmasına neden olan fişeklerin, özel bir şirkete ait olan ambulans şirketi çalışanları tarafından stada sokulma anı ortaya çıktı.

    Neler olmuştu?

    Altay tribünlerinden Göztepeli seyircilerin olduğu alana işaret fişeği atıldı. İşaret fişeği, sarı-kırmızılı taraftar Mehmet Çakır’ın yüzüne isabet etti. Kanlar içinde kalan yaralı taraftara, hemen sağlık görevlileri müdahale etti.

    Bu sırada maçın durduğu dakikalarda tribünden sahaya atlayan Göztepeli bir taraftar, korner direğini yerinden sökerek ambulansın önündeki Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırdı. Yerde kalan Altay kalecisi Özenç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Maçın hakemi Emre Kargın’ın da isteğiyle iki takım futbolcuları soyunma odasına gitti.

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an - İZLE

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #1

    Fişekler stada nasıl sokuldu?

    Öte yandan, İzmir Valiliğinden olaylı Göztepe-Altay derbisi sonrası gece yarısı açıklama geldi.

    Yapılan açıklamaya göre, sis ve işaret fişeğini statta görevli Özel Alo Ses Ambulans Şirketi şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve konuyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığı, tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan 21 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

    Fişeklerin özel ambulans firmasının çalışanları tarafından stada sokulma anı ise stadın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde A.G. ve H.K. adlı 2 kişinin, sırt çantalarıyla stada giriş yaptığı anlar görüldü.

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #2

    Maçtan 1 gün önce planlanmış

    İHA'da yer alan habere göre; ambulans şoförü A.G.'nin polisteki ilk sözlü ifadesi de ortaya çıktı.

    A.G.'nin verdiği bilgiye göre, maçtan bir gün önce buluşan taraftar grubu, stada işaret fişeklerini götürmeye karar veriyor.

    Kimlikleri belirlenerek gözaltına alınan 4 şüpheli, fişekleri Kemeraltı'ndan aldıktan sonra çanta içerisinde ambulans şoförüne teslim ediyor.

    Görevliler, ambulansın aranmamasından yararlanarak fişekleri içeriye alıyor, sonra da içeriden bir taraftar çantayı alarak fişekleri taraftarlara dağıtıyor. Gözaltındaki F.E. ise maç sırasında Göztepe tribününe doğru fişeği ateşliyor.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı - İZLE

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #3

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #4

    Ambulans şoförü itiraf etti

    Ambulans şoförü A.G. ifadesinde, "Bana gelip teklif ettiler, ben de kabul ettim. Sonra fişekleri içeriye aldım. Misafir takımın tuvaletinden biri gidip alacaktı onu, kimin aldığını bilmiyorum" dedi.

    Öte yandan, gözaltındaki ambulans şoförünün, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'dan kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sürücünün daha önceki maçlar sırasında olay çıkardığı belirlendi.

    Ayrıca, Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili müfettiş atadığı, İl Sağlık Müdürlüğünün de Özel Alo Ses Ambulans Şirketi hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

    Olaylarla ilgili gözaltına alınan toplam 21 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Göztepe - Altay maçında tribünden fişek atıldı - HABERİ

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #5

    İzmir Valiliği'nden Göztepe - Altay maçı açıklaması - HABERİ

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #6

    Göztepe - Altay maçında çocuklar tribünde kabusu yaşadı - HABERİ

    Göztepe - Altay maçında tribüne fişeklerin sokulduğu an #7


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