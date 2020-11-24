Göztepe, Andre Poko'nun sözleşmesini feshetti

Göztepe Kulübü, mazeret sunmaksızın milli takım kampından dönmeyen Andre Poko'nun sözleşmesinin tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

İzmir ekibi Göztepe'de Andre Poko krizi yaşanıyor.

Transfer olduğu günden bu yana disiplinsiz davranışlar sergileyen Gabonlu futbolcunun kulüple ilişkisi kesildi.

Göztepe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"MİLLİ TAKIMDAN DÖNMEDİ"

"Profesyonel futbolcumuz Andre Poko, kulübümüz ile yaptığı sözleşmenin imza tarihinden itibaren kamplara sürekli ve mazeretsiz olarak geç katılım sağlayarak birçok kez ciddi anlamda sözleşmesini ihlal etmiştir.

Sezon başı kampına da 3 hafta geç gelmesinin ardından son olarak Gabon Milli Takımı'na davet edildiği için gittiği ülkesinden de geçerli bir mazeret sunmaksızın dönmemiştir.

Kulübümüz, Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şekilde ihlali neticesinde sözleşmeyi haklı nedenle feshetmiştir. Kamuoyunun ve camiamızın bilgisine sunarız."