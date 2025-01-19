Göztepe, Antalyaspor'u tek golle geçti

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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 8. dakikada Juan kaydetti.

GÖZTEPE, İÇ SAHADA ART ARDA 9. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla birlikte Göztepe iç sahadaki üst üste 9. galibiyetini aldı. Ayrıca İzmir ekibi, iç sahadaki namağlup serisini de sürdürmüş oldu.

Göztepe'nin bu sezon iç sahada aldığı sonuçlar şu şekilde;

2-2 Fenerbahçe

2-0 Bodrum FK

3-0 Kayserispor

3-2 Sivasspor

2-1 Trabzonspor

2-0 Konyaspor

3-1 Adana Demirspor

3-0 Rizespor

5-0 Kasımpaşa

1-0 Antalyaspor

EMRE BELÖZOĞLU, İLK MAÇINI KAYBETTİ

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından mağlubiyetle ayrılan Antalyaspor ise ligde üst üste 4. mağlubiyetini almış oldu.

İKİ TAKIMI DA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Puanını 34'e yükselten Göztepe gelecek hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak.

21 puanda kalan Antalyaspor ise ligin bir sonraki maç haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.