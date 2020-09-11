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    Göztepe başkan vekili: Fabri ve Sinan Bolat ile anlaşamadık

    Göztepe Spor Kulübü başkan vekili Talat Papatya, Sinan Bolat ve Fabri transferi için konuştu.
    • AA
    • 11.09.2020 - 16:30
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    Göztepe başkan vekili: Fabri ve Sinan Bolat ile anlaşamadık

    Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, 4 mevki için transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

    "SİNAN BOLAT VE FABRI İLE ANLAŞAMADIK"

    Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını temenni ederek, tüm ekiplere başarılar diledi.

    Göztepe başkan vekili: Fabri ve Sinan Bolat ile anlaşamadık #1

    Transfer çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Papatya, şöyle konuştu: "Kalede Sinan Bolat ve Fabri ile anlaşamadık. Stoperde de Bogdan Planic'i kadromuza dahil edemedik. Onlar imzalasaydık geç kalmış gözükmeyecektik. Her şeyden önce hiçbir oyuncu Göztepe'nin önüne geçemez. Göztepe'nin bazı değerleri vardır, bunlara uymadıktan sonra hiçbir oyuncuyu transfer etmeyiz. Anlaşamadığımız bu 3 oyuncuda da benzer talepler oldu. Bunlar maddi şeyler değildi. Kaleci, stoper, orta saha ve kanat mevkileri için alternatifli arayışımız devam ediyor."

    Göztepe başkan vekili: Fabri ve Sinan Bolat ile anlaşamadık #2

    TRANSFERE KORONAVİRÜS ENGELİ

    Papatya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle transfer piyasasının bu sezon farklı olduğunu belirterek, "Transfer etmek istediğimiz oyuncuların takımları önlerini göremediği için ne yapacaklarını tam bilmiyorlar. Bireysel olarak futbolcular da Kovid nedeniyle yer değiştirmek istemiyor gibiler. Ayrıca Türkiye'de daha önce ödemelerde yaşanan olumsuzluklar da futbolcuların kararlarında etkili oluyor." ifadelerini kullandı.

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