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    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif

    Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 12:26
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 15:02
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    Koronavirüs salgınına Süper Lig'den birçok futbolcu ve kulüp çalışanı yakalanırken, bu kez bir kulüp başkanının test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı.

    KARANTİNAYA GİRDİ

    Göztepe ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

    İzmir ekibinin başkanı, test sonucunun pozitif gelmesinin ardından karantinaya girdi.

    Mehmet Sepil'in Kulüpler Birliği'nin bugün yapacağı toplantıya da evinden telekonferansla katılacağı öğrenildi.

    Göztepe Başkanı Mehmet Sepil in koronavirüs testi pozitif #1

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