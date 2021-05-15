Göztepe-Beşiktaş - CANLI SKOR

Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş, Göztepe deplasmanına şampiyonluk parolasıyla çıkıyor.

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1' Maç başladı.

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda çok önemli mücadeleye çıkıyor.

Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynuyor. Hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin