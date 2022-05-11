Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Peki Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda futbol heyecanı, 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Bu sezon ligde istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, 37. hafta maçında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılar, ligde 55 puanla 7. sırada yer alırken sarı-kırmızılı ekip ise 28 puanla 19. sırada yer alıyor.

İki takımın taraftarları ise Göztepe - Beşiktaş maçının tarih ve saat bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Göztepe - Beşiktaş maçı, 15 Mayıs 2022 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak ve Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Futbolseverler, BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak bu zorlu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Sezonun son derbisinde Fenerbahçe ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ın son 2 maç öncesinde ligi 4'üncü sırada bitirme şansı kalmadı.

Avrupa kupalarına katılma hedefini mucizelere bırakan siyah beyazlılar, ligde 4'üncü sırada bulunan Medipol Başakşehir ile arasındaki 6 puanlık farkı eritemedi.

Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisine düşen kara kartal, son 5 maçının 4'ünü kazanan Fatih Karagümrük'ün de 1 puan altına indi ve haftayı 7'nci sırada tamamladı.