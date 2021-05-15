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Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 15.05.2021 - 19:22
Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.
Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin