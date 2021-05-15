Euro
10.2709
0.01%
Dolar
8.4554
-0.55%
Altın
501.15
0.37%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
407.801
-5.08%
EXEN Coin
35.42
-1.74%
23ºC
İstanbul
Bulutlu 23 C

    Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 19:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Göztepe-Beşiktaş maçının ilk 11'leri

    Süper Lig'in 42. ve son haftasında Beşiktaş, Göztepe ile şampiyonluk yolunda kritik mücadeleye çıkıyor.

    Siyah-beyazlı takım, sezonun en önemli karşılaşmasını saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

    İLK 11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esıtı, Obinna, Ndiaye, Soner, Halil, Jahovic

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir