Göztepe - Beşiktaş - CANLI SKOR

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GÜNCEL SKOR: GÖZTEPE 0-0 BEŞİKTAŞ
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt.
Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa
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