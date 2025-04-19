Göztepe - Beşiktaş - CANLI SKOR
Haber Merkezi

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GÜNCEL SKOR: GÖZTEPE 0-0 BEŞİKTAŞ

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetiyor. VAR hakemi ise Alman Markus Schmidt.

Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

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Emre Çalışkan
Editor