Göztepe - Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri
Haber Merkezi

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Tijanic, Romulo, Kubilay.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Arroyo, Rafa Silva, Semih, Mustafa.

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Emre Çalışkan
Editor