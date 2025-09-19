Abone ol: Google News

Göztepe - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 14:22
Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak.

MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis, Taha, Heliton, Bokele, Arda Okan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson

Beşiktaş: Mert, Gökhan Sazdağı, Djalo, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rafa, El Bilal Toure, Abraham

Ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş'ın 6 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN 6, GÖZTEPE'NİN 9 PUANI BULUNUYOR

Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 2 galibiyet ve 3 beraberlik alan Göztepe ise 9 puana sahip.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde üst üste 2. maçını kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlılarda kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü, sakatlıkları bulunan Wilfred Ndidi ve Salih Uçan'ın yanı sıra Mustafa Hekimoğlu, Jonas Svensson ve Milot Rashica, siyah beyazlıların İzmir kafilesinde yer almadı.

