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    Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısı bugün oynanacak Göztepe - Bodrumspor maçı ile sona erecek. İşte kritik maçın detayları..
    • 26.12.2022 - 15:48
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    Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto 1. Lig'te ilk yarı maçları  bugün oynanacak iki maç ile sona erecek. Bugün oynanacak Göztepe - Bodrumspor maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

    Göztepe ve Bodrumspor bu zorlu maç öncesi çıktıkları Türkiye Kupası maçlarını kaybederek kupaya veda ettiler.

    Göztepe deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olurken Bodrumspor ise deplasmanda Konyaspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.

    1. Lig'de 29 puan toplayan Bodrumspor 7. sırada bulunurken 24 puanı bulunan Göztepe ligde 11. sırada bulunuyor.

    Peki Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

    Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak?

    Göztepe - Bodrumspor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Göztepe - Bodrumspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.


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