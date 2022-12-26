Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısı bugün oynanacak Göztepe - Bodrumspor maçı ile sona erecek. İşte kritik maçın detayları..

Spor Toto 1. Lig'te ilk yarı maçları bugün oynanacak iki maç ile sona erecek. Bugün oynanacak Göztepe - Bodrumspor maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı.

Göztepe ve Bodrumspor bu zorlu maç öncesi çıktıkları Türkiye Kupası maçlarını kaybederek kupaya veda ettiler.

Göztepe deplasmanda Başakşehir'e 3-1 mağlup olurken Bodrumspor ise deplasmanda Konyaspor'a 3-2 mağlup olarak Türkiye Kupası'na veda etti.

1. Lig'de 29 puan toplayan Bodrumspor 7. sırada bulunurken 24 puanı bulunan Göztepe ligde 11. sırada bulunuyor.

Peki Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman oynanacak?

Göztepe - Bodrumspor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Göztepe - Bodrumspor maçı TRT Spor kanalından naklen yayınlanacak.