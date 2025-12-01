Göztepe deplasmanda Antalyaspor'u yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-1 kazandı.

GÖZTEPE DEPLASMANDA GERİ DÖNDÜ

Antalyaspor'un golünü 40. dakikada Veysel Sarı attı. İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Göztepe'de Taha Altıkardeş, 48. dakikada Antalyaspor ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi.

Maçın 52. dakikasında ise Göztepe'de Juan, takımını öne geçiren golü attı ve skor 2-1 oldu.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken, mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Göztepe oldu.

Bu sonuçla birlikte son 9 maçta yalnızca 1 galibiyeti bulunan Antalyaspor, 14 puanda kaldı ve 13. sırada konumlandı.

Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti bulunan Göztepe ise 26 puana ulaştı ve 4. sıraya yerleşti.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Antalyaspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Göztepe ise sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

EROL BULUT İLE ZOR DÖNEM

Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ayrılığı sonrası Antalyaspor'un başına geçen Erol Bulut, takımın başındaki ilk 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti.

Bulut yönetiminde kırmızı-beyazlılar, henüz istikrarlı bir form yakalayamazken, Göztepe karşısında da arzulanan sonucu alamadı.

GÖZTEPE'NİN 'KAFA GOLÜ' İSTATİSTİĞİ BOZULDU

Göztepe, bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de kafa golü yemeyen tek takım konumundaydı.

Ancak Veysel Sarı'nın 40. dakikada kaydettiği kafa golü, İzmir ekibinin bu istatistiğinin de sona ermesine neden oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

25. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Heliton'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Safuri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

40. dakikada Antalya temsilcisi 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan serbest atış kullanan Safuri'nin ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Hesap.com Antalyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Göztepe 1-1 eşitliği yakaladı. Efkan Bekiroğlu'nun sağ çaprazdan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Taha Kardeşler, kafa şutuyla topu kaleci Abdullah Yiğiter'in sağından filelerle buluşturdu.

52. dakikada İzmir ekibi 2-1 öne geçti. Cherni'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası yakınında topla buluşan Juan'ın kafa şutunda, meşin yuvarlak kaleci Abdullah Yiğiter'in solundan ağlara gitti.

64. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun pasında Juan'ın ceza sahası sağ çaprazdan şutunda, kaleci Abdullah Yiğiter gole izin vermedi.

Karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazandı.