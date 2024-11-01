Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'ya mağlup oldu

Haber Merkezi
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Göztepe'yi konuk etti.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
GAZİANTEP FK 5 DAKİKADA 3 PUANI KAPTI
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Lungoyi ile 82. dakikada penaltıdan Sorescu attı. Göztepe'nin tek golünü 64. dakikada Ahmed Ildız kaydetti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK puanını 12'ye yükseltirken Göztepe, 15 puanda kaldı.
Gelecek hafta Göztepe sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Gaziantep FK ise deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak.
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