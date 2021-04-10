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- Göztepe, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti
Göztepe, deplasmanda Hatayspor'u 3-2 mağlup etti
Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor, kendi evinde Göztepe'ye 3-2 mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 15:42
- Güncelleme : 10.04.2021 - 15:50
Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Hakem Erkan Özdamar'ın yönettiği mücadele, Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynandı.
JAHOVIC’TEN HAT-TRICK
Göztepe, Makedon forveti Adis Jahovic'in 30, 38 ve 78. dakikalarda attığı gollerle 3-2 kazanmayı bildi.
Jahovic, yaptığı hat-trick'le Göztepe formasıyla 4. golünü atmış oldu.
GÖZTEPE'NİN SON DAKİKADA BULDUĞU GOL YETMEDİ
Öte yandan ev sahibi Hatayspor'un 64 ve 90. dakikalarda Mame Diouf ile bulduğu goller puan almaya yetmedi.
Bu galibiyetle puanını 46'ya yükselten Göztepe, maç fazlasıyla 9. sıraya yerleşti. Ligdeki 11. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 49 puanla 7. sırada kaldı.