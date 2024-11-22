Göztepe, deplasmanda ilk galibiyetini hedefliyor

İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon itibarıyla sergilediği performansla önemli işlere imza atarak taraftarını mutlu etmeyi başardı.

Topladığı 18 puanla 6. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, iç sahada kayıp yenilgi yüzü görmezken, dış sahada ise galibiyetle tanışamadı.

GÖZTEPE'NİN HEDEFİ İLK DEPLASMAN GALİBİYETİ

Evinde oynadığı maçlarda Bodrum FK, Kayserispor, Sivasspor, Trabzonspor ve Konyaspor’u yenen İzmir ekibi, tek beraberliği ise Fenerbahçe karşısında aldı.

Topladığı 18 puanın 16’sını Gürsel Aksel Stadı'nda almayı başaran Göztepe, deplasmanda Antalyaspor ve Alanyaspor’la berabere kalırken, Samsunspor, Eyüpspor ve Gaziantep FK maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Evindeki performansının tam tersini deplasmanda sergileyen sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı mağlup ederek bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

GÖZTEPE, İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ'A KARŞI KAZANAMIYOR

Göztepe, Beşiktaş’ı son olarak 2001-2002 döneminde siyah-beyazlıların eski stadyumu olan İnönü'de 2-1'lik skorla mağlup etti.

O tarihten sonra İzmir ekibi, Beşiktaş deplasmanında puan veya puanlarla dönmeyi başaramadı.

27 Nisan 2001 tarihinde kazandığı maçın ardından Beşiktaş'la İstanbul'da 7 resmi maça çıkan Göztepe, tüm müsabakaları kaybetti.

Sarı-kırmızılılar, 2002-2003 döneminde Beşiktaş'a konuk olduğu maçta rakibine 7-3'lük skorla mağlup oldu.

Uzun bir aradan sonra Süper Lig'e dönüş yapan Göztepe, 2017-2018 sezonunda siyah-beyazlılara İstanbul'da 5-1 mağlup oldu.

Bir sonraki sezon 2018-2019 döneminde oynanan karşılaşmayı da 1-0 kaybeden İzmir ekibi, 2019-2020'de de deplasmanda bu kez 3-0'lık skorla yenildi.

Göztepe 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı maçları 2-1'lik skorlarla kaybetti.

TÜRKİYE KUPASI'NDA DA KAZANAMADI

Göztepe, 2021-2022 sezonunda Beşiktaş'la Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldi.

Maçın normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren müsabakada Beşiktaş, Göztepe'yi penaltılarla 3-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.