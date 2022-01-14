Göztepe deplasmanda Yeni Malatyaspor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti.

7. dakikada Yeni Malatyaspor Mustafa Eskihellaç'ın golüyle öne geçti. Hızlı hücumda Kenan Özer'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mustafa sağ çaprazda ceza sahasına girdi ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Mustafa Eskihellaç, uzak köşeye çok güzel vurarak topu ağlarla buluşturdu: 1-0

13. dakikada Göztepe'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Sadık Çiftpınar, elle oynayınca maçın hakemi penaltıyı gösterdi.

15. dakikada Göztepe Berkan Emir ile beraberliği buldu. Göztepe'nin kazandığı penaltıda topun başına geçen Berkan Emir, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve maça eşitlik geldi: 1-1

17. dakikada Göztepe'de sağ kanattan ceza sahasına doğru yerden gönderilen topa Ndiaye penaltı noktası üzerinde gelişine vurdu, kaleci Ertaç Özbir, gole izin vermedi.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

22. dakikada Göztepe'de Kerim Alıcı'nın sağ kanattan ortasında Halil Akbunar, topa doğru hareketlendi ve kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. Sonrasında yapılan VAR incelemesi ile ofsayt kararı verildi ve gol iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Göztepe'de Nwobodo sol kanatta çok iyi çalımlarla hücuma çıktı ve topu Halil ile buluşturdu. Halil'in içeriye çevirdiği topu kaleci Sertaç kontrol etmeye çalışırken top ağlarla buluştu. Ancak sonrasında yapılan VAR incelemesiyle gol iptal edildi.

63. dakikada Yeni Malatyaspor'da Mounir Chouiar, sol kanatta aldığı topla merkeze doğru yöneldi ve önünü boşaltarak çok sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Göztepe'de öne geçti. Nwobodo sol kanatta topla birlikte çok iyi hücuma çıktı, ceza sahasına girmeden yerden ortasını yaptı. Lourency, iyi takip ederek topu ağlarla buluşturdu: 2-1

76. dakikada Yeni Malatyaspor'da Chouiar, ara pası ceza sahası sağ çaprazda kontrol etti ve şutunu çekti ancak top kaleye paralel olarak gitti ve dışarıya çıktı.

Karşılaşma 2-1 rakip takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1 - Göztepe: 2

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Deniz Caner Özaral

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Okechukwu Azubuike, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk. 55 Aabid), Wallace (Dk. 82 Awuku), Karim Hafez, Nouha Dicko (Dk. 82 Kubilay Kanatsızkuş), Mustafa Eskihellaç, Godfred Donsah, Mounir Chouiar, Kenan Özer (Mallan)

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Wilker Angel, Atınç Nukan, Atakan Rıdvan Çankaya, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, Kerim Alıcı, Halil Akbunar (Dk. 79 Yalçın Kayan), Makana Baku (Dk. 68 Lourency), Cherif Ndiaye (Dk. 79 Jahovic)

Goller: Dk. 7 Mustafa Eskihellaç (Yeni Malatyaspor), Dk. 15 Berkan Emir (Penaltıdan), Dk. 73 Lourency (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 51 Adem Büyük (Yedeklerde) (Yeni Malatyaspor), Dk. 70 Halil Akbunar (Göztepe)