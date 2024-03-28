Göztepe deplasmanda yenilgi yüzü görmüyor 1. Lig’de son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023’te Bodrum FK’ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

İHA

1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon deplasmanda gösterdiği performansla taraftarlarını etkilemeye devam ediyor.

Şu ana kadar oynanan 13 deplasman maçında 29 puan toplayan ve bu alanda ligin en iyi takımı olan sarı-kırmızılılar, dış sahada oynadığı son 5 maçında da yenilgi yüzü görmedi.

Son olarak Bodrum FK'ya yenildiler

Ligdeki son deplasman mağlubiyetini Aralık 2023’te Bodrum FK’ya karşı alan Göztepe, o günden sonra konuk olduğu Sakaryaspor, Bandırmaspor, Adanaspor ve Şanlıurfaspor mücadelelerini kazanırken, Çorum FK ile de berabere kaldı.

Böylece İzmir ekibi, deplasmanda 5 maçlık yenilmezlik serisine imza attı.

Göztepe, seriyi sürdürmek istiyor

1. Lig'de 3 Nisan Çarşamba günü Kocaelispor’a konuk olacak olan Göztepe, bu karşılaşmayı kayıpsız geçip dış sahadaki kaybetmeme serisini devam ettirmek istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk maçını Kocaelispor, Gürsel Aksel’de 1-0 kazanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)