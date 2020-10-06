Göztepe, Eren Bilen'i Menemenspor'a kiraladı

İzmir ekibi Göztepe'nin genç kalecisi Eren Bilen, aynı şehrin takımlarından Menemenspor'a kiralandı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kalecilerinden Eren Bilen, sezon sonuna kadar TFF 1. Lig temsilcisi Menemenspor'da kiralık olarak forma giyecek.

1 YILLIĞINA MENEMENSPOR'DA

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, Eren Bilen'in sözleşmesinin 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatıldığı ve 1 yıllığına Menemenspor'a kiralandığı bildirildi.

Göztepe altyapısında yetiştikten sonra 2016-2017 sezonunda profesyonel olan 19 yaşındaki Eren Bilen, çeşitli yaş kategorilerinde 9 kez milli formayı giydi.