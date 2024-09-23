Göztepe, evinde Kayserispor'u 3 golle geçti Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Konuk ekibe karşı üstün bir oyun sergileyen Göztepe, sahadan 3-0 gibi net bir skor ile ayrıldı.

İLK YARI

Karşılaşmanın 13. dakikasında Göztepe öne geçti. Sol kanattan Djalma Silva'nın kullandığı taç atışında ceza sahasındaki Solet'in kafayla indirdiği meşin yuvarlakla buluşan Taha'nın vurduğu top ağlara gitti: 1-0.

15. dakikada Juan'ın pasında ceza sahasına girerken topla buluşan Romulo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak fileleri havalandırdı. Hakem Ozan Ergün'ün gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında Tijanic'in ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

22. dakikada Ramazan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Nazon, savunmaya rağmen şutunu çekti. Kaleci Lis'in önlediği topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

31. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Romulo'nun şutunda meşin yuvarlak, Onurcan Piri'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

45+3. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışından Tijanic'in attığı şutta kaleci Onurcan'ın uzaklaştırmak istediği topla buluşan Juan, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Göztepe 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

Karşılaşmanın 59. dakikasında Juan'ın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Tijanic'in şutunda, kaleci Onurcan topu uzaklaştırdı. Açısını kaybeden Tijanic'in kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

71. dakikada Talha'nın ceza sahasından attığı şutta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında, Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Matsuki'nin vuruşunda, kaleci topu kornere uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Nazım Sangare'nin pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Doğan Erdoğan'ın güzel şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 3-0.

Müsabaka Göztepe'nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Göztepe: 3 - Bellona Kayserispor: 0

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Ozan Ergün, Kerem Ersoy, Anıl Usta

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 68 Nazım Sangare), Dennis, Solet (Dk. 84 Ahmed Ildız), Djalma Silva, Tijanic (Dk. 84 Doğan Erdoğan), Juan (Dk. 65 Matsuki), Romulo (Dk. 84 Victor Hugo)

Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Ramazan Civelek (Dk. 46 Bahoken), Kolovetsios (Dk. 46 Mane), Attamah, Carole, Boa Morte, Bourabia (Dk. 68 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 68 Talha Sarıarslan), Cardoso (Dk. 79 Mehmet Eray Özbek), Nazon

Goller: Dk. 13 Taha Altıkardeş, Dk. 45+3 Juan, Dk. 90+4 Doğan Erdoğan (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Dennis, Dk. 75 Solet (Göztepe), Dk. 54 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 90+2 Boa Morte (Bellona Kayserispor)