Göztepe, Eyüpspor'u beş golle geçti!

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1. Lig'in 16. hafta mücadelesinde Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ile Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi takım Göztepe 5-1'lik skorla kazandı.
Göztepe farklı kazandı
Karşılaşmada İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Kenneth Mamah, 10. dakikada Billel Messaoudi, 56. dakikada penaltıdan Yalçın Kayan ve 70'te ve 88'de penaltıdan Ahmet Ildız attı.
Eyüpspor'un tek golü 45. dakikada Ahmed Kutucu'dan geldi.
Eyüpspor, 39 puanda kaldı
Bu sonucun ardından Göztepe, 32 puana yükseldi. Eyüpspor, 39 puanda kaldı.
Göztepe, ligde gelecek hafta Bodrum FK deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında BB Erzurum'u ağırlayacak.
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