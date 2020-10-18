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    Göztepe-Fenerbahçe - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2020 - 18:54
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    Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk oluyor.

    İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nın ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 19.00'da başladı. Atilla Karaoğlan'ın yönettiği karşılaşmayı beIN Sports canlı olarak yayınlıyor.

    11'LER

    Göztepe: İrfan Can, Murat, Atınç, Marko, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown

    Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Tisserand, Serdar Aziz, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta

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