Göztepe-Fenerbahçe maçı olayları: 2 polis müdürü görevden alındı Göztepe-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili İzmir'de 2 polis müdürü görevden alındı.

AA & Ensonhaber

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasında, sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek vermek amacıyla sahaya inmişti.

ALİ KOÇ'A YABANCI MADDE ATILDI, YERE DÜŞÜRÜLDÜ

Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere hedef olan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından itilerek yere düşmüştü. Bu olayların ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam, oyunu durdurarak, Ali Koç'un korumaları eşliğinde protokol tribününe geri dönmesini sağladı.

2 POLİS MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.