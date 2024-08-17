Göztepe - Fenerbahçe maçında konuşulan penaltı pozisyonları Göztepe ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig maçının ilk yarısında iki adet konuşulan penaltı pozisyonu yaşandı. İlkinde sarı-lacivertliler, penaltı kararı beklerken pozisyon ofsayt nedeniyle iptal edildi. İkincisinde Jose Mourinho'nun ekibinde Osayi Samuel yerde kalında hakem beyaz noktayı gösterdi.

Haber Merkezi

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde Göztepe ile kozlarını paylaştı.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında ise konuşulan iki pozisyon ortaya çıktı.

EN-NESYRİ YERDE KALDI, FENERBAHÇE CEPHESİ PENALTI BEKLEDİ

Dakikalar 18'i gösterdiğinde Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, savunma arkasına sarkarak topla buluştu.

Faslı isim, ceza sahasının içinde Novatus Miroshi'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

Sarı-lacivertliler, pozisyonun ardından penaltı beklerken yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı ve oyunu devam ettirdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Fenerbahçe taraftarı, sosyal medyadan verilen bu kararı eleştirirdi.

Sarı-lacivertli futbolseverler, pozisyonda ofsayt olmadığını ve penaltı verilmesi gerektiğini ifade etti.

OSAYI YERDE KALDI, PENALTI KARARI ÇIKTI

45. dakikada ise hızlı gelişen hücumda Youssef En-Nesyri'nin pasıyla ceza alanına giren Osayi Samuel, Djalma ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko, kaleci ve topu farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)