Göztepe, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz etti
İHA

Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu.

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"İTİRAZIMIZI TAHKİM KURULU'NA YAPMIŞ BULUNMAKTAYIZ"

Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)