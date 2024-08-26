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Göztepe, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz etti

Göztepe, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili Tahkim Kurulu'na itiraz etti Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.